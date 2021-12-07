Тбилиси, 7 декабря, 2021, 23:39 — ИА Регнум. Грузинское правительство намерено вложить значительные средства в развитие баскетбола в стране, сообщает 7 декабря gov.ge.

Баскетбол

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провёл встречу с руководством национальной федерации баскетбола. На ней Гарибашвили заявил, что правительство планирует запустить программу развития баскетбола для его широкого продвижения в стране. Премьер-министр также отметил, что успешное проведение Чемпионата Европы по баскетболу в 2022 году в Грузии имеет важное значение, и что национальная федерация баскетбола пользуется полной поддержкой правительства. Гарибашвили объявил о намерении инвестировать в развитие баскетбола 100 млн. лари (около $ 32 млн.). Он также призвал развивать баскетбол в регионах, создавать там баскетбольные школы, воспитывая в них молодых талантливых спортсменов.

Напомним, что Грузия в 2022 году наряду с Германией, Италией и Чехией примет игры групового турнира Чемпионата Европы по баскетболу.