Портленд, США, , 21:36 — REGNUM Бывший гитарист американской синти-поп группы Chromatics Адам Миллер выпустит полноформатный альбом под своим именем в следующем году, информирует портал NME.

Музыка (сс) StockSnap

«Gateway», анонсированный музыкант, станет первой сольной работой бывшего участника Chromatics с момента официального распада коллектива в августе этого года. В ноябре Миллер успел выпустить сольный сингл «Erosion».

Сообщается, что Адам Миллер начал работу над сольным проектом еще до момент распада коллектива. Весь материал был записан и спродюсирован самим музыкантом в его домашней студии, он описывает свою музыку как «погружение во внутренний мир». «Когда у меня хорошее рабочее настроение, я начинаю свой выходной с того, что просто беру гитару, отключаюсь от социума и записываю все, что приходит в голову», — рассказал Миллер.

Chromatics выпустили семь студийных альбомов в период с 2001 по 2021 год. В августе Миллер и его коллеги по группе поделились заявлением о том, что распад группы был «трудным решением».

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