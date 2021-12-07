Нарьян-Мар, , 21:33 — REGNUM В Ненецком автономном округе вакцинацию от ковида прошли более 22 тысяч человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в окружном департаменте здравоохранения, ежесуточно прививку делают 130−170 жителей региона.

Вакцинация Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте»

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«Для вакцинации жителям округа доступны три вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона». Сделать прививку можно во взрослой городской поликлинике, в поликлинике посёлка Искателей, а также в мобильном прививочном пункте, расположенном во Дворце культуры», — сообщили в администрации.

По данным оперштаба, в НАО на лечении с COVID-19 находятся 173 человека.