Вашингтон, , 21:31 — REGNUM Тема Украины обсуждалась на переговорах российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена, сообщили 7 декабря в пресс-службе Белого дома.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Отмечается, что Байден выразил собеседнику обеспокоенность Вашингтона и Брюсселя в связи с тем, что Россия наращивает своё военное присутствие вблизи границы с Украиной.

Американский президент, как отметили в Белом доме, призвал Путина вернуться к дипломатическому урегулированию ситуации на Украине, отказавшись от эскалации конфликта.

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