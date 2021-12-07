Тверь, , 21:31 — REGNUM В Тверской области в общей сложности 181 молодая семья улучшит свои жилищные условия в 2021 году. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительсва, ранее сертификаты для решения жилищного вопроса получили 180 семей Верхневолжья из 33 муниципалитетов, а за счёт экономии при реализации жилищной программы жилищные условия сможет улучшить ещё одна молодая семья из Фировского района. Решение принято на заседании правительства Тверской области, которое 7 декабря провел губернатор Игорь Руденя.

Заседание правительства Тверской области Пресс-служба правительства Тверской области

Отметим, что сертификаты на приобретение или строительство жилья входит в число ключевых мер поддержки демографии Тверской области. За прошедшие пять лет улучшить жилищные условия смогли около 700 молодых семей, ставших участниками программы. Жилищный сертификат может быть направлен на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа на приобретение жилья, а также на строительство дома.

Программа предусматривает дополнительную соцвыплату молодым семьям, которая может быть направлена на частичное погашение ипотечного кредита либо на компенсацию собственных затрат в случае рождения (усыновления) ребенка в течение года после приобретения жилья.

В Тверской области постоянно развивается система поддержки семей с детьми. С октября 2019 года вручаются региональные подарочные наборы для каждого новорожденного. Действует программа регионального семейного капитала, молодым семьям, приобретающим жилье в ипотеку, при рождении или усыновлении детей предоставляются социальные выплаты в размере от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. С 2020 года по инициативе Игоря Рудени в Тверской области многодетным семьям оказывают поддержку на приобретение транспортного средства, школьной формы для детей, уплату транспортного налога и по другим направлениям.