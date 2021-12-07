Москва, , 21:30 — REGNUM Пациенты со штаммом коронавируса «Омикрон» в России находятся под наблюдением профессиональных врачей высокого уровня. Об этом заявила 7 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Красная зона Иван Шилов © ИА REGNUM

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«За ними наблюдают профессиональные врачи, специалисты очень высокого уровня. При таком контроле, который за ними осуществлён, я надеюсь, что там всё будет хорошо», — сказала она в интервью телеканалу «Россия 1».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Анна Попова сообщила, что в России подтверждено два случая заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон», по остальным пациентам пока продолжаются исследования.