7 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили угрозы США в сторону России, что они применят самые худшие экономические санкции, за исключением тех, что были применены по отношению к Ирану и КНДР, в случае нападения на Украину.

Тимур Кондратьев, , 22:26 — REGNUM Информация, согласно которой США вместе с Евросоюзом собираются ввести против Российской Федерации худшие экономические санкции, которые когда-либо были введены против другой страны, за исключением Ирана и КНДР, если Россия решит напасть на Украину, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 7 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Американские санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Комедия продолжается. Америка в панике ищет, какие у неё санкции завалялись, и ждёт, что русские нападут на украинцев. Ну, ждите, ищите», — написал Валентин С.

Многие пользователи тут же подумали о том, что самым худшим решением для США и Запада в целом стало бы отключение Российской Федерации от системы международных переводов SWIFT.

«Пусть США отключают Россию от SWIFT, Россия уже имеет альтернативу этой системе. Для самой SWIFT это будет иметь глобальные последствия. Если отключат Российскую Федерацию, то навредят, прежде всего, доллару как мировой валюте. Тогда остальные страны задумаются о том, чтобы выйти из SWIFT из-под гнёта доллара», — написал Антон К.

Некоторые комментаторы отмечают, что уже сложно себе представить, что Америка могла бы там придумать после того, как применила против нашей страны все свои ограничения.

«Согласен, пускай вводят все свои санкции, какие только смогут придумать. Нам от этого хуже уже точно не станет, мы натерпелись от вас уже слишком много, чтобы очередные санкции что-то могли усугубить», — считает Иван Б.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей считает, что любые последующие против России санкции станут проблемой не для Москвы, а наоборот, для тех, кто вводит эти самые санкции.

«Ага, конечно. Очень верится, что Запад решится Россию от SWIFT отключать. Почтовыми голубями они будут деньги за нефть и газ в Россию оплачивать? Причём им тогда придётся это делать не в евро или долларах, а в наших «деревянных». Да, кстати, все расходы на переводы и расчёт при отключении России от SWIFT, в конечном итоге, лягут на потребителей из Европы», — предупреждает Иван И.

Ряд пользователей указывает на то, что отключение России от системы SWIFT, вероятно, приведёт к обратному процессу, нежели тот, на который надеются Вашингтон и Брюссель.

«В рублях будут платить чемоданами за газ в Европе, как, кстати, и украинцы, радующиеся новым санкциям США для России, будут иметь дело исключительно с российской валютой», — подозревает Мохнатый Ш.

Газ на Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отдельные комментаторы отмечают, что США всё ещё пытаются вывернуть ситуацию таким образом, что Россия за каким-то боком собирается пойти в наступление на Украину. Граждане считают, что план американских политиков заключается в том, чтобы «победить» Россию в собственной голове, а не наяву.

«Смешно, однако. «Если Россия нападёт на Украину, мы введём та-а-акие санкции!» Один вопрос: зачем России нападать на Украину? В чём смысл такого нападения? Какая нам польза от этого будет? Естественно, Россия, как обычно, на войну не придёт, а в Штатах начнётся празднование «победы», типа: «Вот как мы их санкциями напугали, даже не напали на Украину! Ай да мы!» — пишет Анатолий Б.

Напомним, 6 декабря телеканал CNN со ссылкой на собственные источники опубликовал информацию, согласно которой США вместе с Евросоюзом собираются ввести против Российской Федерации худшие экономические санкции, которые когда-либо были введены против другой страны, за исключением Ирана и КНДР, если Россия решит напасть на Украину.