Нью-Йорк, США, 7 декабря, 2021, 21:25 — ИА Регнум. Манхву (южнокорейский комикс) The Hellbound («Зов ада»), которая легла в основу одноимённого хоррор-сериала Netflix, впервые перевели на английский язык. Об этом 7 декабря сообщает портал Screen Rant.

(сс) Benjamin Linh VU Комиксы

Реализацией проекта занимаются известный переводчик Danny Lim и издательство Dark Horse Comics. Первый выпуск англоязычной версии The Hellbound поступит в США в продажу 8 декабря 2021 года.