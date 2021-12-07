Оригинальный южнокорейский комикс The Hellbound перевели на английский язык
Нью-Йорк, США, 7 декабря, 2021, 21:25 — ИА Регнум. Манхву (южнокорейский комикс) The Hellbound («Зов ада»), которая легла в основу одноимённого хоррор-сериала Netflix, впервые перевели на английский язык. Об этом 7 декабря сообщает портал Screen Rant.
(сс) Benjamin Linh VU
Комиксы
Реализацией проекта занимаются известный переводчик Danny Lim и издательство Dark Horse Comics. Первый выпуск англоязычной версии The Hellbound поступит в США в продажу 8 декабря 2021 года.
Чхве Гюсок начал выпускать оригинальную манхву The Hellbound на сайте Webtoons.com в 2019 году. Сюжет комикса рассказывает о том, как в Сеуле за согрешившими людьми начинают приходить демоны из ада. В центре повествования находится детектив Джин, который ведёт расследование такого инцидента.