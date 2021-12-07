Пасадена, США, 7 декабря 2021, 21:24 — REGNUM Американская электроклэш-группа Le Tigre анонсировали свое воссоединение для выступления в Пасадене, штат Калифорния, следующим летом. Об этом информирует портал NME.
Группа, возглавляемая Кэтлин Ханной, выпустила свой последний на текущий момент студийный альбом «This Island» в 2004 году, а в 2006 году ушла в творческий отпуск, продлившийся до 2016 года, когда Le Tigre выпустили сингл «I'm With Her», выпущенный в поддержку президентской кампании Хиллари Клинтон.
Трио — Ханна, Джоанна Фэйтман и Джей Ди Самсон — вернется на сцену фестиваля «This Ain't A Panic», который состоится на площадке Rose Bowl 27 и 28 августа следующего года. На нем также выступят The Strokes, LCD Soundsystem и Phoebe Bridgers.
Le Tigre — американскаяэлектроклэш-группа, образованная Кэтлин Ханной и Джоанной Фэйтман вНью-Йорке, в1998 году. С 1998 года по 2001 с ними выступала Сэйди Беннинг, которую сменила Джей Ди Самсон. Le Tigre известны своими социально-политическими текстами, затрагивающие проблемы феминизма и ЛГБТ. Их песня «Deceptacon» из дебютного альбома 1999 года в недавнем прошлом стала популярна в социальной сети TikTok, благодаря чему сейчас имеет свыше 80 миллионов прослушиваний в стриминговом сервисе Spotify.