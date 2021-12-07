Пасадена, США, , 21:24 — REGNUM Американская электроклэш-группа Le Tigre анонсировали свое воссоединение для выступления в Пасадене, штат Калифорния, следующим летом. Об этом информирует портал NME.

Группа, возглавляемая Кэтлин Ханной, выпустила свой последний на текущий момент студийный альбом «This Island» в 2004 году, а в 2006 году ушла в творческий отпуск, продлившийся до 2016 года, когда Le Tigre выпустили сингл «I'm With Her», выпущенный в поддержку президентской кампании Хиллари Клинтон.

Трио — Ханна, Джоанна Фэйтман и Джей Ди Самсон — вернется на сцену фестиваля «This Ain't A Panic», который состоится на площадке Rose Bowl 27 и 28 августа следующего года. На нем также выступят The Strokes, LCD Soundsystem и Phoebe Bridgers.