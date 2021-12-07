Берлин, , 23:42 — REGNUM Ввиду психологического стресса, вызванного пандемией COVID-19, Бавария выступила с инициативой по увеличению заработной платы работников интенсивной терапии на 2022 год. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 7 декабря.

«Бавария призывает федеральное правительство удвоить заработную плату для работников интенсивной терапии», — заявил премьер-министр Маркус Сёдер(ХСС). Он отметил: «В 2022 году мы должны обеспечить им временное освобождение от уплаты налога на заработную плату и надбавку за надлежащий уход за пациентами».

По инициативе Федерального совета земли могут оказывать влияние на федеральное законодательство. Чтобы соответствующий законопроект был внесен в Бундестаг, сначала потребуется большинство в Бундесрате.

Свободное государство призвало к своевременному увеличению располагаемого чистого дохода как работников интенсивной терапии, так и медсестер с сопоставимой клинической нагрузкой. Кроме того, надбавки за весь сектор ухода не должны облагаться налогом.

«Это было бы запоздалым знаком признательности медицинским работникам», — заявил лидер ХСС.