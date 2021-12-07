7 декабря 2021 | Время чтения 1 мин

Василий Иванов, , 22:42 — REGNUM 7 декабря в Москве случился сильнейший снегопад. За последние сутки в столице выпала почти четверть месячной нормы осадков, образовав 15-сантиметровые сугробы.

В последний раз столько осадков выпадало в 1949 году. Тогда на базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали 12,7 миллиметра атмосферной влаги, что до сих пор было максимальным показателем за всё время.

Городские коммунальные службы ведут работы по очистке дорог от снега.

Снегопад в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Снегопад в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Снегопад в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Снегопад в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM Снегопад в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Снегопад в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Снегопад в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Уборка снега на улицах Москвы Василий Иванов © ИА REGNUM

Уборка снега на улицах Москвы Василий Иванов © ИА REGNUM Уборка снега на улицах Москвы Василий Иванов © ИА REGNUM

Снегопад в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Снегопад в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Снегопад в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Снегопад в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Снегопад в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM Снегопад в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Вывоз снега Василий Иванов © ИА REGNUM

По сообщению центра «Фобос», зимняя погода в Москве продержится всего 3 дня — со среды по пятницу. На термометрах будет −6…−7°, будет сыпать слабый снег. Затем в субботу показания термометров повысятся до 0°, а осадки усилятся.