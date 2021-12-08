8 декабря 2021 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 09:46 — REGNUM Реакторный зал недостроенной Крымской АЭС в городе Щелкино планируют снести. В настоящее время проводится демонтаж здания.

Недостроенная Крымская АЭС в городе Щелкино Александр Полегенько © ИА REGNUM

Всего под снос отправятся шесть объектов общей площадью 22 140 квадратных метров. Работы планируют завершить к 31 декабря 2022 года.

Недостроенная Крымская АЭС в городе Щелкино Александр Полегенько © ИА REGNUM

Недостроенная Крымская АЭС в городе Щелкино Александр Полегенько © ИА REGNUM

Недостроенная Крымская АЭС в городе Щелкино Александр Полегенько © ИА REGNUM

Недостроенная Крымская АЭС в городе Щелкино Александр Полегенько © ИА REGNUM

Недостроенная Крымская АЭС в городе Щелкино Александр Полегенько © ИА REGNUM Недостроенная Крымская АЭС в городе Щелкино Александр Полегенько © ИА REGNUM

Недостроенная Крымская АЭС в городе Щелкино Александр Полегенько © ИА REGNUM

«В городе Щелкино на недостроенной Крымской АЭС планируют снести реакторный зал из-за угрозы обрушения», — рассказали в министерстве строительства и архитектуры республики Крым. Все материалы, полученные в процессе сноса объектов, переработают для использования на других строительных объектах Крыма.

Недостроенная Крымская АЭС в городе Щелкино Александр Полегенько © ИА REGNUM

Недостроенная Крымская АЭС в городе Щелкино Александр Полегенько © ИА REGNUM

Недостроенная Крымская АЭС в городе Щелкино Александр Полегенько © ИА REGNUM

Недостроенная Крымская АЭС в городе Щелкино Александр Полегенько © ИА REGNUM

Недостроенная Крымская АЭС в городе Щелкино Александр Полегенько © ИА REGNUM Недостроенная Крымская АЭС в городе Щелкино Александр Полегенько © ИА REGNUM

Недостроенная Крымская АЭС в городе Щелкино Александр Полегенько © ИА REGNUM

Недостроенная Крымская АЭС в городе Щелкино Александр Полегенько © ИА REGNUM

Недостроенная Крымская АЭС в городе Щелкино Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор железа. Недостроенная Крымская АЭС в городе Щелкино Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор железа. Недостроенная Крымская АЭС в городе Щелкино Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор железа. Недостроенная Крымская АЭС в городе Щелкино Александр Полегенько © ИА REGNUM Сбор железа. Недостроенная Крымская АЭС в городе Щелкино Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор железа. Недостроенная Крымская АЭС в городе Щелкино Александр Полегенько © ИА REGNUM

Недостроенная Крымская АЭС в городе Щелкино Александр Полегенько © ИА REGNUM

Недостроенная Крымская АЭС в городе Щелкино Александр Полегенько © ИА REGNUM

Недостроенная Крымская АЭС в городе Щелкино Александр Полегенько © ИА REGNUM

Строительство Крымской АЭС (КрАЭС) недалеко от города Щелкино проектной мощностью 2000 МВт было начато в 1975 году. Из-за аварии на Чернобыльской АЭС и общей неблагоприятной экономической ситуации в СССР в 1989 году от запуска станции отказались. На тот момент первый энергоблок был готов уже на 80%, второй — на 18%. На строительство АЭС было потрачено 500 миллионов советских рублей в ценах 1984 года.

Недостроенная Крымская АЭС в городе Щелкино Александр Полегенько © ИА REGNUM

На данный момент у властей Крыма конкретных планов по использованию территории АЭС после сноса недостроя нет.