Берлин, , 23:41 — REGNUM 7 декабря назначенный канцлер Германии Олаф Шольц принял участие в пресс-конференции после подписания коалиционного соглашения с представителями двух других партий. Об этом сообщило немецкое агентство DW.

На пороге того, чтобы принять бразды правления от Ангелы Меркель, новый канцлер Олаф Шольц послал мощный сигнал о том, в чем заключаются приоритеты внешней политики его правительства.

Канцлер сосредоточил внимание на Европейском союзе, отвечая также на вопросы о России, Китае и Соединенных Штатах вместе с сопредседателем «зеленых» и новым вице-канцлером Робертом Хайбеком, а также главой партии свободных демократов (СВДП) и новым министром финансов Кристианом Линднером.

По словам Шольца, укрепление Европейского союза на международной арене имеет первостепенное значение. Новый канцлер также пообещал оказать поддержку Польше в связи с кризисом на границе с Беларусью, критикуя белорусского лидера Александра Лукашенко за использование мигрантов для оказания давления на ЕС.

Говоря о своей первой поездке за пределы Германии в качестве канцлера он заявил, что будет чтить традицию и отправится в Париж (Франция), а затем направится в Брюссель для встреч с главами ЕС.

Что касается размещения российских войск на границе с Украиной, Шольц отметил, что России необходимо «очень четко дать понять, что дальнейшие угрозы Украине будут неприемлемыми». Он выразил обеспокоенность ситуацией на российско-украинской границе, заявив, что необходимо соблюдать принципы деэскалации.

После ЕС вторым приоритетом внешней политики нового правительства Германии станет укрепление трансатлантических связей и сотрудничества с НАТО. Разговор с президентом США Джо Байденом может состояться, как только Шольц официально вступит в должность.

Канцлер был заметно менее прямолинеен, когда его попросили разъяснить свою политику в отношении Китая, вместо этого заявив, что работа с ЕС и США будет наиболее приоритетной задачей.

Он также уклонился от ответов на вопросы о том, присоединится ли Германия к США в дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

В минувшие выходные новый министр иностранных дел и сопредседатель партии «зеленых» Анналена Бербок вызвала обеспокоенность Китая после того, как предложила взять более жесткий курс на Пекин для решения проблем в области прав человека.

Официально подписав соглашение о трехпартийной коалиции, назначенный канцлер и остальные члены его кабинета, как ожидается, вступят в должность 8 декабря после церемонии приведения к присяге в парламенте Германии.