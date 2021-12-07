Мурманск, 7 декабря 2021, 21:12 — REGNUM В Мурманской области детские елки пройдут в очном формате. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.
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Проведение новогодних представлений разрешено при соблюдении ряда условий: заполнение зрительного зала не должно превышать 50%, соблюдение социальной дистанции и проведение бесконтактной термометрии всех присутствующих.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Мурманской области от ковида скончались семь человек.