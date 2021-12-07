Москва, 7 декабря, 2021, 21:25 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский ищет новые источники финансирования в условиях сокращения ресурсов. Об этом 7 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Цитата из видео. kremlin.ru Встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве

«Вряд ли стоит ожидать серьёзного прогресса в отношениях РФ и США по результатам состоявшихся переговоров», — заявил эксперт.

«Но хотя бы будет понятно — мы и дальше движемся по пути конфронтации, которую инициировали сами США, или американцы демонстрируют стремление договариваться», — отметил Дудчак.

«Впрочем, Байдену важно сохранить лицо. Он даже сможет заявить о том, что благодаря его усилиям, «вторжения России на Украину» удалось избежать. Правда, придётся дать приказ Киеву успокоиться и отвести войска от линии фронта», — заключил политолог.

Напомним, что 7 декабря состоялись переговоры по ряду важных вопросов двусторонних отношений между президентами РФ и США.