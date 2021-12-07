Тюмень, 7 декабря, 2021, 21:08 — ИА Регнум. В Тюмени 7 декабря в районе района улиц Пржевальского и Котовского произошёл прорыв горячей воды. Об этом сообщает газета «Тюменская область сегодня».

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«Ремонтные работы будут производиться в ночное время и завершатся 8 декабря», — сообщила изданию начальник отдела по связям с общественностью и СМИ «Урало-Сибирской теплоэнергетической компании» Анна Гавриленко.

Тюменских автомобилистов просят не подходить к машинам, если вокруг заметен разлив горячей воды.