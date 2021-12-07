Гори, Грузия, , 23:08 — REGNUM Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания заявила, что её не пустили на свидание с сыном, сообщает 7 декабря грузинский телеканал «Мтавари архи».

Михаил Саакашвили (сс) thierry ehrmann

Аласания сказала, что сегодня она приехала в военный госпиталь города Гори, где содержится Саакашвили, для встречи с ним. Но администрация госпиталя по неизвестной причине не пропустила её внутрь.

«Я опоздала на 20 минут. Было уже больше шести часов, но мне обещали, что я могу немного опоздать. Потом вдруг мне объявили, что рабочее время закончилось, и я не вижу тут логики. Я не хожу сюда на работу, и мой сын не сидит там, чтобы работать, и поэтому его рабочее время закончилось!», — заявила Аласания.

Аласания обвинила сотрудников госпиталя в том, что они умышленно мешают её встречам с Саакашвили, так как при свиданиях постоянно толкутся в коридоре, незавимо от того, в какое время эти встречи происходят.

Напомним, что Михаил Саакашвили, арестованный 1 октября грузинскими властями, в настоящее время находится на лечении в военном госпитале министерства обороны Грузии.