Вашингтон, 20 марта, 2023, 23:25 — ИА Регнум. Россия является младшим партнёром Китая, заявил 20 марта координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на встрече с журналистами в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги России и Китая

Журналисты задали Кирби вопрос, считают ли США Россию «клиентом» Китая.

«Я бы сказал, что конкретно в этих двусторонних отношениях они, безусловно, младший партнёр», — сказал Кирби, отвечая на вопрос журналистов.

Напомним, что в Вашингтоне заявили, что отношения между Россией и Китаем стали более близкими и что Москва и Пекин являются потенциальными союзниками в противостоянии с США.