Вашингтон, , 20:59 — REGNUM Министерство энергетики США понизило свой прогноз относительно мирового спроса на нефть в 2021—2022 годах, сообщает 7 декабря управление энергетической информации ведомства (EIA).

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточняется, прогноз на 2021 год понижен с прежних 97,5 млн баррелей до 96,9 млн баррелей в сутки, на 2022 год — со 100,9 млн баррелей до 100,5 миллиона баррелей в сутки.

В комментарии американского ведомства отмечается, что на мировом спросе вероятнее всего скажется выявление нового штамма коронавируса «Омикрон».