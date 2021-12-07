Рим, , 20:57 — REGNUM Популистское «Движение 5 звезд» не поддержит кандидатуру Сильвио Берлускони в случае, если тот будет претендовать на пост президента Италии, заявил во вторник, 7 декабря, лидер партии Джузеппе Конте.

Сильвио Берлускони European People's Party

Пост формального главы государства должна занимать «объединяющая нацию фигура», Берлускони при всем к нему уважении таковым не является, отметил Конте.

Днем ранее Берлускони выступил с комплиментарными заявлениями в адрес популистов, однако те не приняли этого его «паса».

Кандидатуру президента Италии утверждает парламент. Полномочия действующего президента Серджо Маттареллы заканчиваются в начале 2022 года. Он уже заявил, что не намерен идти на второй срок. Никто из ведущих политиков страны пока не заявил прямо о своем намерении участвовать в выборах.