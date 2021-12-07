Рим, , 20:53 — REGNUM Решение профсоюзов Италии выйти на общенациональную забастовку в нынешней ситуации и накануне Нового года «необъяснимо и безответственно», заявил во вторник, 7 декабря, Маттео Сальвини, лидер партии «Лига» (входит в правящую коалицию).

Маттео Сальвини Иван Шилов © ИА REGNUM

Правительство в проекте бюджета и налогового маневра на 2022 год намерено снижать налоги, в том числе для наемных работников, отметил политик.

Как сообщалось ранее, одно из двух крупнейших в Италии профсоюзных объединений — Cgil анонсировало однодневную общенациональную забастовку. Она должна пройти 16 декабря.

Профсоюзы недовольны проектами бюджета и маневра: по их мнению, работники так и не получили дополнительной защиты своих прав, а снижение налогов коснется в основном наиболее обеспеченных граждан.