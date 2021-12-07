Вашингтон, 7 декабря, 2021, 20:53 — ИА Регнум. Американское руководство допустило ситуацию, в которой российское вторжение на Украину может вот-вот начаться, заявил 7 декабря в Сенате американский сенатор-республканец Тедд Круз.

Тед Круз

Джо Байдена. Это прямое последствие того, что Джо Байден сдался [президенту России] Владимиру Путину в ситуации с «Северным потоком — 2». Тедд Круз «Пока мы говорим, сотни тысяч российских войск сосредоточены на границе Украины в ожидании вторжения. Эта губительная внешнеполитическая катастрофа — вина [президента США]. Это прямое последствие того, что Джо Байден сдался [президенту России]в ситуации с «Северным потоком — 2».

Заявление Круза сделано на фоне переговоров, которые Байден провёл с Путиным сегодня, 7 декабря, по видеосвязи.