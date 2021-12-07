Москва, , 20:52 — REGNUM 20-летний опорный полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов считает, что московской команде по силам занять первую строчку в турнирной таблице группы Лиги Европы УЕФА: «Спартак» может занять первое место в группе Лиги Европы. А если победим в Сочи, то сможем поднять в таблице РПЛ и приблизиться к зоне еврокубков», — цитирует Литвинова «Футбол России».

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В текущем сезоне Руслан Литвинов принял участие в тринадцати матчах за основную команду «Спартака», в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Послезавтра, 9 декабря, «Спартак» на выезде в Варшаве сыграет с «Легией» в матче заключительного шестого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА. Игра начнется в 20:45 по московскому времени.