Минск, , 20:51 — REGNUM Закупить в Белоруссии товары и услуги предложил Александр Лукашенко башкирской делегации в ходе переговоров, состоявшихся 7 декабря в Минске. Главе российской республики Радию Хабирову белорусский коллега рекомендовал импортировать продукцию машиностроения, продовольствие и строительные услуги, которые производятся и продаются в самой России.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Лукашенко предложил башкирской делегации не забывать «гуманитарную и информационную сферы, взаимодействие в области образования, науки и культуры», сообщаете пресс-служба президента Белоруссии.

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«Белоруссия также готова предложить современные технологии и оборудование для водоочистки, водоподготовки и водоотведения, оборудование и технологии полного цикла по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов. Знаю, и у вас в России это большая проблема. В этой сфере мы успешно работаем с другими российскими регионами», — сказал Лукашенко.

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Хабиров в ответном слове сообщил: «Мы сегодня приехали и точно понимаем, что есть еще очень большой нереализованный потенциал для нашего общего развития, сотрудничества. Нас не пугают никакие ковиды, никакие санкции. Мы хотим с вами работать, делать так, чтобы благополучие жителей и Белоруссии, и Башкирии развивалось и нам было взаимовыгодно работать».