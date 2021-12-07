7 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили законопроект об экономическом паспорте украинца, который якобы позволит гражданам Украины копить на персональных счетах плату за использование недр.

Артур Савин, , 22:33 — REGNUM Информация, согласно которой президент страны Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект об экономическом паспорте украинца, который позволит копить на персональных счетах плату за использование недр, стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 7 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

"Ага, а дороги, больницы, школы и тому подобное сделал платными. В России доходы от продажи ресурсов идут в бюджет и покрывают 30% расходов граждан России. Куда сейчас уходят поступления от продажи ресурсов Украины, только Бог знает», — считает Аревик Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что президент Зеленский занимается не заботой о своём народе, а пытается спасти свой стремящийся к нулю рейтинг.

Украинский паспорт

«Странно. Такие популистские меры принимает, а рейтинг ниже 15%. Что-то надо делать, предлагать, вносить в Раду. Зеленский уже чувствует, что ему осталось немного. Даже Порошенко обогнал по недоверию, а это постараться надо было», — отмечает Татьяна-В.

Некоторые комментаторы отмечают, что тот, кто придёт к власти на Украине после Зеленского, так выкрутит данный закон об экономическом паспорте, что легко может повториться та же история, что случилась в России вначале 90-х.

«Снимут Зеленского с поста, и этот паспорт можно будет спустить в унитаз. Дешевый приём, призванный поднять падающий рейтинг. У нас тоже в России в своё время была приватизация всего, что движется и не движется, а потом эти ваучеры разлетелись по карманам олигархов», — напоминает Марина П.

Часть людей считает, что данный паспорт мог бы логично смотреться, к примеру, в России, но на Украине, где производство практически уничтожено, а руководство страны погрязло в коррупции, граждане не увидят обещанных им благ.

«Этот закон актуален для России, потому как подавляющая часть доходов идёт от использования недр. Одних металлов экспортируется на сотни миллиардов долларов, не говоря уж про нефть, газ, уголь и другие экспортные материалы. На Украине такой экспорт просто ничтожен по сравнению с Россией. Ну что же, благое дело, пусть делают», — поделился своим мнением Булат Ж.

Ряд пользователей указывает на то, что деньги, поступающие на данный экономический паспорт, будут представлять из себя такое жалкое зрелище, что бедные украинцы будут использовать разве что на продукты питания.

«Что такое экономический паспорт украинца? Вот живёт в деревне свинодержатель, у него возле хутора зерно растет, а на хуторе ни заработка постоянного, ни социального пакета. Кто в итоге имеет выгоду от природных ресурсов? Или на фабрике украинец работает и день, и ночь. В итоге после уплаты за жилье и ЖКХ денег ни на что не остаётся. Что решит этот самый экономический паспорт? Кого он накормит, когда страна беднеет с каждым днём?» — задаётся вопросом Гимнастка С.

Нашлись и те, кто убеждены, что попытка Зеленского выставить всё таким образом, будто бы Украина движется по пути скандинавских стран в вопросах заботы о населении, выглядит жалкой и её реализация окажет разочаровывающее воздействие на население страны.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если Украина стремится быть Норвегией, то недостаточно принять такой закон. В Норвегии сильная экономика, развитая добыча полезных ископаемых, социальная поддержка населения развитая. Что украинец сможет купить на копейки с украинских недр, бутылку горилки?» — пишет Артём Р.

Напомним, 6 декабря на сайте парламента Украины появилась информация, согласно которой президент страны Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект об экономическом паспорте украинца, который позволит копить на персональных счетах плату за использование недр.