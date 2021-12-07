Лейпциг, Германия, 7 декабря, 2021, 20:46 — ИА Регнум. Сегодня, 7 декабря, в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» «Ред Булл Лейпциг» сыграет с «Манчестер Сити». Матч заключительного шестого тура группы A Лиги чемпионов 2021/22 начнется в 20:45 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Стартовые составы команд:

«Ред Булл Лейпциг» (расстановка 4−2-3−1): Петер Гулачи — Анхелиньо, Йошко Гвардиол, Норди Мукиэле, Лукас Клостерманн — Конрайд Лаймер, Кевин Кампль — Эмиль Форсберг, Доминик Шобослаи, Кристофер Нкунку — Андре Силва.

«Манчестер Сити» (расстановка 4−3-3): Зак Штеффен — Кайл Уокер, Джон Стоунс, Натан Аке, Александр Зинченко — Илкай Гюндоган, Фернандиньо, Кевин де Брёйне — Фил Фоден, Джек Грилиш, Рияд Марез.

На данный момент «Манчестер Сити» с двенадцатью очками занимает чистое первое место в турнирной таблице группы A. «Ред Булл Лейпциг», набрав четыре очка, расположился двумя строчками ниже.