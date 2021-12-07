Париж, , 20:43 — REGNUM 7 декабря в Париже на стадионе «Стад де Пренс» «Пари Сен-Жермен» в матче заключительного шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 сыграет с бельгийским «Брюгге». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Пари Сен-Жермен»: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркиньос, Абду Диалло, Нуну Мендеш, Марко Верратти, Джорджиньо Вейналдум, Идрисса Гейе, Анхель Ди Мария, Лионель Месси, Килиан Мбаппе.

«Брюгге»: Симон Миньоле, Стэнли Нсоки, Джек Хендри, Федерико Рицца, Эдер Альварес, Ханс Ванакен, Матс Ритс, Клинтон Мата, Сиссе Сандра, Ноа Ланг, Шарль де Кетеларе.

На матч назначена испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Гилом. Ассистенты главного судьи — Иньиго Прието и Анхель Невадо Родригес.