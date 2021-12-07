Рим, , 20:42 — REGNUM Правительство Италии, национальные профсоюзы и бизнес-ассоциации достигли договорённости о концепции нового закона об удаленной работе, передают национальные СМИ во вторник, 7 декабря.

Удаленная работа

В 2017 году был принят рамочный закон, с весны 2020 года в условиях режима эпидемиологического ЧС действуют особые декреты правительства, регламентирующие эту сферу.

Предполагается, что некоторые нормы будут регулировать коллективные «дистанционные» отношения работника и работодателя, при этом у всех сотрудников будет возможность дополнить общие правила индивидуальными подробностями.