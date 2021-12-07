Минск, , 20:37 — REGNUM «Визит столь представительной делегации в это непростое время для нас является знаменательным. Наша главная задача очевидна и вполне решаема — как можно скорее восстановить докризисный торговый оборот, те показатели, которые мы имели», — заявил 7 декабря Александр Лукашенко, принимая в президентском дворце делегацию Башкирии во главе с Радием Хабировым.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Лукашенко сообщил, что за 9 месяцев 2021 года товарооборот Белоруссии с Башкирией составил $280 млн, и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сократился на 16%. При этом он отметил: «Хотя мы и имеем около 6% прироста нашего экспорта в регион, все равно около $60 млн сальдо отрицательное. Поэтому нам есть над чем работать, и ваш визит в Белоруссию будет способствовать выравниванию товарооборота между Башкирией и Белоруссией».

«Не думаю, что нам надо обсуждать какую-то политику, она у нас едина. Не думаю, что у нас есть какие-то расхождения», — сказал Лукашенко при обсуждении перспектив наращивания товарооборота с Башкирией.

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Обращаясь к башкирскому коллеге, Лукашенко предложил дополнить его лозунг «Мы можем лучше!» словами «Вместе мы можем лучше и больше!».

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«Ориентир вполне очевиден: нам надо восстановить товарооборот в $700 млн. Таких цифр мы уже в 2019 году достигали. Уверен, что при хорошо поставленной работе мы можем спокойно достичь и миллиарда долларов товарооборота. Мы к этому готовы», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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