София, 7 декабря, 2021, 20:35 — ИА Регнум. Действующее правительство Болгарии выделило адресную единовременную финансовую помощь на приобретение твердотопливных материалов (дров и угля) в общей сложности 288 350 семьям по всей стране. Об этом 7 декабря со ссылкой на Агентство социального обеспечения (АСО) республики сообщила софийская газета «Факты».

Дрова в печи

Согласно официальной информации, по состоянию на 7 декабря, абсолютное большинство домохозяйств, числящихся в списках АСО как «малообеспеченные», получили по 524 левов ($300).

Кроме того, тысячам семей, проживающим в частном секторе в различных регионах Болгарии, местные власти предоставили соответствующие отопительные материалы. «Мы будем и в дальнейшем контролировать ситуацию, и по мере возможностей, продолжать программу субсидирования», — говорится в заявлении болгарского служебного правительства.

Напомним, ранее во многих городах Болгарии прошли массовые манифестации против повышения цен на отопление и электроэнергию. На данный момент более 70% жителей республики не могут оплатить предоставленные услуги ЖКХ.