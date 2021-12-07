Рим, , 20:35 — REGNUM Каждая страна утверждает тот режим вакцинации, который считает верным с учетом эпидемиологической ситуации, заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца во вторник, 7 декабря.

Вакцинация от коронавируса в Италии Poliziadistato.it

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Отвечая на вопрос о возможности введения принудительной вакцинации, министр отметил, что Италия одной из первых в мире ввела обязательную вакцинацию для медиков.

Вакцина — самое надежное орудие борьбы с коронавирусом, и действия, которые позволяют увеличить число привитых, вполне могут обсуждаться, добавил он.

По данным на 7 декабря, в Италии умерли 134 386 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 99 (днем ранее — на 92). Число подтвержденных носителей выросло на 15 756 (днем ранее — на 9503). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 5 134 318 — более 8% населения страны. В настоящее время заражены 240 894 человека (на 5059 больше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали более 45,8 миллиона человек (более 76% населения страны).

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С 6 декабря 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).