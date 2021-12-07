Минск, 7 декабря, 2021, 20:30 — ИА Регнум. Возможность скорейшего восстановления докризисного товарооборота с Башкирией увидел Александр Лукашенко 7 декабря на встрече с делегацией российской республики во главе с Радием Хабировым. Башкирская делегация начала свой визит в Минск с возложения венка на Площади Победы, где запрещено шествие участников международной акции памяти «Бессмертный полк».

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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Лукашенко высказал радость от визита в постсоветскую республику представительной башкирской делегации, отметив: «Вдвойне рад, потому что из-за некой пандемии, которая развернулась в мире, очень ограничены поездки, контакты. Но вы взяли и рискнули приехать в центр Европы, и, как видите, ситуация здесь нормальная, стабильная».

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко «обратил внимание на схожесть региона и населения с Белоруссией», отметив: «Для нас эти края близкие».

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Хабиров в свою очередь сказал: «Когда мы прибыли, нас встретили здесь как родных, очень близких, добрых друзей. И я не побоюсь сказать, что народ Башкирии и народ Белоруссии — это на самом деле братские народы. У нас общая очень долгая история, общие предки. Мы вместе отражали натиски врагов и нас очень многое связывает».

Напомним, Белоруссия входила в состав Северо-Западного края Российской империи и получила государственность от большевиков во время Гражданской войны. В те же годы происходил подъём башкирского национализма и сепаратизма. По данным официальной статистики, за 9 месяцев 2021 года товарооборот Белоруссии с Башкирией составил $280 млн (-16% к такому же периоду 2020 года).

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