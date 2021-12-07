Липецк, 7 декабря, 2021, 20:27 — ИА Регнум. Липецкая область вошла в число лидеров по количеству победителей XVIII всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Липецкаяобласть.рф Липецкая область вошла в число лидеров конкурса «Моя страна – моя Россия»

Авторами лучших проектов признаны пять представителей региона. В копилке области — золотая медаль, а также специальный приз конкурса. Еще три юных липчанина стали победителями специальной номинации «Сказки о космосе». В рамках торжественного награждения названы имена 250 авторов лучших молодежных проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий.

Алина Ильина, ученица лицея села Долгоруково, заняла первое место в номинации «Моя гордость. Моя малая родина». Она представила проект, направленный на знакомство детей с культурой, традициями и обычаями русского народа через народные игры. В рамках его реализации участники детского фольклорного ансамбля «Перезвоны» вместе с руководителем ансамбля Ириной Привал отправляются в разные уголки родного Долгоруковского района, где играют с местными детьми в русские народные игры и показывают яркие представления.

Максим Сапёров, методист по развитию туристских услуг, заместитель начальника молодёжного парламента Краснинского района, начальник штаба местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Краснинского района Липецкой области, стал обладателем специального приза в номинации «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах». Он предложил идею создания видеостудии, в которой сможет заниматься молодежь района. Студия станет площадкой для объединения талантливых людей и популяризации видеосъемки как средства занятости молодежи. Молодые люди смогут создавать ролики, отражающие проблемы и интересы современной молодежи, культуры и туризма в регионе. По итогам конкурса участник получил премию от партнера номинации — Российского общества «Знание» и был рекомендован к присуждению гранта в рамках Грантового конкурса Федерального агентства по делам молодежи.

Самыми юными победителями всероссийского конкурса стали три юных липчанина, которые представили свои «космические» сказки и рисунки в специальной номинации «Сказки о космосе». Это Мария Яшкина, 10 лет, рисунок «Две планеты», Мирослава Неснова, 7 лет, поделка «Космическая одиссея» и Карина Бурцева, 11 лет, стихотворение «Тайны Вселенной».

«Победы детей особенно трогательны. Мы гордимся нашими юными талантами и стараемся создавать в регионе необходимые условия для того, чтобы как можно больше детей смогли раскрыться и добиться успехов», — отметил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

В 2021 году всероссийский конкурс «Моя страна — моя Россия» проводился уже в 18-й раз. Основными тематическими линиями XVIII сезона конкурса стали наука, технологии и космос, что приурочено к 60-летию первого полета Ю. А. Гагарина в космос. Всего в завершившемся сезоне проекта было 18 тематических номинаций, охватывающих большинство областей социально-экономического развития страны. Конкурс также вошел в План реализации Года науки и технологий в России.

В мероприятии подведения итогов XVIII всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» приняли участие заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов, министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, в нынешнем сезоне возглавивший Организационный комитет конкурса, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, представители федеральных министерств, ведомств, образовательных организаций и партнеров, курирующих номинации проекта.

В 2021 году свои идеи и проекты представили 91 тыс. 147 участников из всех регионов России и 24 иностранных государств, в числе которых — Белоруссия, Казахстан, Литва, США, Великобритания и многие другие. Конкурс «Моя страна — моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Владимир Путин.