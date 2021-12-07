Челябинск, 7 декабря, 2021, 20:22 — ИА Регнум. Челябинск получит на реконструкцию Ленинградского моста ещё 150 млн рублей. Распоряжение о соответствующем распределении бюджетных трансфертов подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Anthony Ivanoff Челябинск

Как пишет Накануне.Ru, работы на этом объекте идут с опережением графика. Закончить их планируется летом 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, работы начались в мае. Стоимость реконструкции составит порядка 998,6 млн рублей.