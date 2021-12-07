Стокгольм, 7 декабря 2021, 20:30 — REGNUM Несколько минут назад премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон презентовала новые антикоронавирусные ограничения в стране. Однако не только коронавирус попал в повестку дня, поскольку журналисты спросили ее мнение насчет опубликованной вечером 6 декабря фотографии, где министр ее правительства Ида Каркиайнен в подростковом возрасте, сидя на кухне, подняла руку, отдавая нацистское приветствие. Об этом 7 декабря сообщил телеканал SVT.
«Разумеется, я с ней поговорила. Такие жесты не только показывают отсутствие знаний истории, но и крайне неуместны», — таким ответом ограничилась Андерссон.
При этом премьер-министр заявила, что по-прежнему доверяет Каркиайнен:
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