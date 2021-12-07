Стокгольм, 7 декабря, 2021, 20:30 — ИА Регнум. Несколько минут назад премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон презентовала новые антикоронавирусные ограничения в стране. Однако не только коронавирус попал в повестку дня, поскольку журналисты спросили ее мнение насчет опубликованной вечером 6 декабря фотографии, где министр ее правительства Ида Каркиайнен в подростковом возрасте, сидя на кухне, подняла руку, отдавая нацистское приветствие. Об этом 7 декабря сообщил телеканал SVT.

Цитата из дф «Обыкновенный фашизм». Реж. Михаил Ромм. 1965. СССР Нацистское приветствие

«Разумеется, я с ней поговорила. Такие жесты не только показывают отсутствие знаний истории, но и крайне неуместны», — таким ответом ограничилась Андерссон.

При этом премьер-министр заявила, что по-прежнему доверяет Каркиайнен:

«Я полностью убеждена, что это никак не отражается на тех ценностях, в которые она верит. Сама она также очень ясно дала понять об этом. Доверяю ли я ей как министру? Да, безусловно».