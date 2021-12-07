Москва, 7 декабря, 2021, 20:16 — ИА Регнум. Сообщения американского телеканала CNN об эвакуации граждан США с территории Украины на фоне возможного «российского вторжения» являются информационным вбросом на уровне припадка, заявила 7 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Страсти по Украине» набирают обороты, возводя нездоровые фантазии о «российской агрессии» до уровня припадка», — отметила Захарова.

Напомним, 7 декабря телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники сообщил, что власти США изучают вопрос эвакуации американских граждан с Украины на случай «вторжения» России.

«Знаем мы эти «источники CNN», — подчеркнула официальный представитель МИД России.