Стокгольм, , 20:26 — REGNUM Несколько минут назад завершилась пресс-конференция с участием премьер-министра Швеции Магдаленой Андерссон, в ходе которой правительство страны представило новые меры по инфекционному контролю в связи с ростом выявляемых случаев коронавируса, передает телеканал SVT.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Министр социальных дел Лена Халленгрен заявила, что новые антиковидные меры вступят в силу практически через несколько часов после их объявления — с 8 декабря.

Всем взрослым в Швеции настоятельно рекомендуется избегать массовых скоплений людей, избегать поездок на общественном транспорте, необходимо использовать медицинские маски при условии, если социальную дистанцию невозможно сохранять в тесноте.

Работодателей призвали проводить встречи, семинары, конференции и совещания в режиме видеоконференции. Власти также попросили их по возможности переводить сотрудников на удаленные режим работы.