Стокгольм, , 20:31 — REGNUM С 3 декабря число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на семь. Данные 7 декабря обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 15 177 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 219 557 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 7412 человек.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 632 138 человек старше 12 лет (84,5%), вторую — 7 212 687 (79,8%).

В рамках кампании по ревакцинации третью дозу вакцины уже получили 1 447 930 человек (17,4% от всего населения 18+).

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