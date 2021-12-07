Ханты-Мансийск, 7 декабря, 2021, 20:12 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия предложила переизбрать Дениса Корнеева на пост председателя избиркома ХМАО.

Пресс-служба избиркома ХМАО Председатель избиркома ХМАО Денис Корнеев

Нового главу избиркома ХМАО должны утвердить 14 декабря 2021 года.

Отметим, что Денис Корнеев родился 15 сентября 1981 года в Ханты-Мансийске, имеет высшее юридическое образование. Занимает должность председателя избиркома Югры с 2016 года. До этого, с 2011 года, был заместителем председателя избиркома ХМАО Андрея Павкина.