7 декабря 2021 | Время чтения 5 мин

Ксаверий де Местр, , 22:12 — REGNUM Американский сенатор Джош Хоули предупредил, что явная одержимость Белого дома гендерным равенством ставит под угрозу национальную безопасность США. Свое заявление он сделал на фоне того, как комиссия палаты представителей одобрила закон об обязательном женском призыве в армию. В июле комитет по вооруженным силам Сената провел аналогичное голосование, чтобы любой потенциальный призыв распростарнялся на женщин также, как и на их коллег мужского пола.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Джош Хоули- американский сенатор. Rebecca Hammel

Хоули остался поражен тем фактом, что администрация президента США Джо Байдена решила сосредоточиться на призыве женщин на фоне потенциальных глобальных угроз, исходящих от России, Китая и Ирана.

«Запад явно сделал культурную войну своим приоритетом на многих фронтах, — сказал Хоули. — Они пытаются вести культурную войну, и я думаю, что битва будет проиграна, потому что американскому народу нравится наша культура».«Я не сторонник использования армии в качестве социального эксперимента. И я думаю, что им нужно вернуться к вопросам оборонительной безопасности, когда речь идет о наших вооруженных силах», — добавил политик.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Мы действительно находимся в тяжелой ситуации. Разве они не понимают, что происходит с Россией и Китаем. У нас нет никакого руководства. Женщины, которые хотят, чтобы с ними обращались как с мужчинами, пусть пойдут на поле боя. Интересно, понравится ли им это», — пишет IndepstanendentPerson.

Женщина в американской армии U.S. National Archives

«Женщины хотят, чтобы к ним относились как к равным, за исключением призыва, опеки над детьми при разводе, работы на многих физических работах и кучи других вещей… на всех остальных фронтах они хотят, чтобы к ним относились одинаково!!!» — негодует physicalspecimen2020.

«Я не думаю, что многие так думают… Я считаю мужчин и женщин одинаково важными, но разными. Есть много вещей, которые могут делать женщины и которые могут делать мужчины, но если вы что-то можете, не обязательно означает, что вы должны это делать. Я знаю, что с помощью тренировок я могла бы пройти физические тесты для военных (я всегда была спортивной), но у меня нет желания, потому что я знаю, что быть женщиной в этой области трудно. Так что если женщины не хотят, я не думаю, что они должны соответствовать тем же стандартам, что и мужчины. Это больше относится к каждой личности отдельно. Определять способности по половому признаку — это устарелая практика. Давайте не будем забывать, что сегодня у нас есть мужчины, которые мягче некоторых женщин», — отвечает whatisgoingon982.

«Хоули прав. Эта администрация представляет опасность для страны. Если все настолько плохо в течение первых 10 месяцев, представьте, как плохо будет через 2 года», — предупреждает concernedworkingclass.

«Откровенно говоря, женщины могут внести большой вклад в боевые действия. Но даже если не принимать это во внимание, есть много и не боевых ролей. ЖЕНЩИНЫ НЕ ДОЛЖНЫ ИСКЛЮЧАТЬСЯ из призыва», — считает Langleyphil.

«Я служил на флоте с 1978 по 1982 год. Как раз в то время, когда заговорили о том, чтобы разрешить женщинам служить на всех должностях в вооруженных силах, кроме нескольких. Я был против этого тогда и против сейчас. Не потому, что я сомневался в их способности служить, за исключением тех случаев, когда сила и выносливость являются первостепенными условиями. Но их негативное влияние на остальную военную машину перевесит их вклад в нее», — рассуждает Ozymandius.

«Как женщина… я считаю оскорбительным, что мужчина думает, что все, что ему нужно, это гардероб, операция и немного макияжа, чтобы стать женщиной. Простите, голубчик, но быть женщиной — это тяжело!» — восклицает whatisgoingon982.

«Женщины обязаны служить в израильской армии. Почему не здесь? На самом деле, я считаю, что каждый должен отслужить в армии 2 года. Окончить школу, отслужить, потом пойти в колледж или куда хочешь. Я думаю, это решит многие проблемы», — комментирует RPB66.

«Да, я от всей души согласен! Служба в армии в течение двух лет принесет молодым американцам огромную пользу, включая дисциплину, уважение к авторитетам и поможет им оценить, насколько им повезло жить в величайшей стране в истории мира!!!» — отвечает reallyworriednow.

«Раса и пол гораздо важнее для партии Байдена, чем квалификация и опыт», — указывает Grotus.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Именно, это объясняет, как мы получили Камалу Харрис в качестве вице-президента», — отвечает TimeToManUp.

Ранее группа американских сенаторов-республиканцев подготовила план, в рамках которых вводится запрет на обязательную регистрацию женщин для призыва в армию США. Помимо Хоули резолюцию, которая получила название «Не призывайте наших дочерей» (Don't Draft Our Daughters), поддержали шесть сенаторов-республиканцев: Майк Ли, Марко Рубио, Джеймс Ланкфорд, Стив Дейнс и Роджер Уикер.

Закон о санкционировании национальной обороны Сената, одобренный комитетом Сената по делам вооруженных сил в июле, содержал поправку, в рамках которой впервые женщин в возрасте от 18 до 25 лет заставят регистрироваться для последующего возможного военного призыва на военную службу. В настоящее время этот шаг является обязательным для мужчин этого возраста. Те, кто этого не делает, не имеют права на получение федеральных студенческих ссуд и не могут получить работу в правительстве.

Тем не менее авторы документа указали на то, что они поддерживают право женщин идти в армию, но выступают против обязательной регистрации призывников. При этом республиканцы, внесшие резолюцию на рассмотрение, заявили, что женщины в целом не соответствуют требованиям физической подготовки наравне с мужчинами.