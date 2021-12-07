Бухарест, 7 декабря, 2021, 20:07 — ИА Регнум. Номера в большинстве гостиниц на крупнейших румынских горнолыжных курортах забронированы на несколько месяцев вперед, и пик туристических визитов в указанных регионах ожидается на рождественские и новогодние праздники. Об этом 7 декабря со ссылкой на данные Национальной туристической ассоциации (НТА) Румынии сообщило бухарестское издание Stiri.

Цитата к/ф «Бриллиантовая рука», Реж. Леонд Гайдай. 1968. СССР Русские туристы

Как утверждают эксперты, на сегодняшний день абсолютное большинство жителей Румынии предпочитают активный отдых внутри страны и отказываются от некогда популярных рождественских и новогодних туров по странам Европейского союза.

«Уже сейчас румыны оплачивают свое проживание на предстоящие праздники даже в элитных гостиницах, заполняемость номеров превысила 70%, и в дальнейшем эта цифра будет только расти, — говорится в документе НТА. — В ряде регионов номера забронированы до марта будущего года».

Согласно официальной информации, по сравнению с 2020 годом, спрос на путевки на румынские курорты вырос в пять раз. Наибольшей популярностью у гостей пользуются горные массивы в районах Азуга, Бустени, Ранка и Стража.