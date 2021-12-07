Москва, , 22:15 — REGNUM Один лишь факт публичного обсуждения создания Россией совместных вооружений с Ираном и КНДР способен остудить горячие головы на Западе. Об этом 7 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Ракета КНДР «Хвасон -14» 444.hu

«Мы можем создать совместное российско-северокорейское ядерное оружие. Боеголовка — российская, ракета — корейская. Естественно, на боеголовке будут стоять все возможные блокираторы, исключающие её несанкционированное Москвой применение», — заявил эксперт.

«Мы бы просто сделали то же самое, что уже сделали американцы», — отметил Сивков.

«Не надо ограничиваться КНДР. Очень хорошо бы этот вариант, по моему мнению, можно было бы реализовать с Ираном. У Ирана есть высокоточные ракеты с кассетными боевыми частями. Этими ракетами они уже наносили удары по американским военным базам», — пояснил политолог.

«Официально Иран не имеет права создавать и располагать ядерным оружием, против него вводили санкции — из опасения, что создание АЭС приведёт в итоге всё же к созданию этого оружия. Мы могли бы предоставить Ирану ядерные боеголовки для иранских ракет», — подчеркнул Сивков.

«Один лишь факт постановки этого вопроса, публичное обсуждение на более высоком, официальном уровне — о том, что Россия может этот вариант рассмотреть как один из возможных, уже повергнет в ужас всех западных господ», — заключил эксперт.

Напомним, власти Украины ранее объявили о строительстве двух военно-морских баз с иностранным участием.