Тюмень, , 20:01 — REGNUM В Тюмени 7 декабря в поликлинике № 5 произошла драка между пожилыми пациентками за место в очереди к врачу. Об этом сообщает портал 72.ru.

В поликлинике Onf.ru

Как поясняет очевидица драки между пенсионерками, одна из них более двух часов ждала приёма врача, другая игнорировала очередь. Возникла словесная перепалка, переросшая в драку.

В департаменте здравоохранения Тюменской области пояснили изданию, что ввиду напряжённой эпидобстановки «имеет место быть очередность при оказании плановой помощи к любому специалисту».

«При посещении медорганизации необходимо иметь запас времени», — пояснила пресс-секретарь департамента Александра Малыгина.