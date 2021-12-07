Москва, , 19:58 — REGNUM Решение представить к награде старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, задержавшего в МФЦ Москвы стрелявшего в людей мужчину, принял министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев, сообщили 7 декабря в пресс-службе МВД России.

Владимир Колокольцев Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Стрельба в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы — все новости»

Как заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк, представление о награждении Домолаева государственной наградой будет внесено президенту России Владимиру Путину. Она напомнила, что стрелок убил двух человек, ещё четверо получили ранения, включая девочку десяти лет.

На момент этого происшествия в здании находился Домолаев. Он услышал «хлопки и звук пожарной сирены, выбежал в коридор». Люди указали ему на человека, спешно покидающего здание.

Ирина Волк «Полицейский настиг его и задержал, несмотря на то, что сам не был вооружён, а злоумышленник имел при себе пистолет и нож».

Волк подчеркнула, что «смелые и решительные действия сотрудника полиции позволили предотвратить более тяжкие последствия и не допустить других жертв».

Читайте ранее в этом сюжете: По факту убийства двух человек в МФЦ Москвы возбуждено уголовное дело