Нижний Новгород, , 19:57 — REGNUM В Нижегородской области 16% школ и детских садов оказались полностью или частично закрыты на карантин по коронавирусу и острым респираторным вирусным инфекциям. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора сегодня, 7 декабря.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

В этих образовательных учреждениях учебный процесс были вынуждены приостановить полностью или же перевести детей на дистанционный формат обучения.

В ведомстве отмечают, что за последнюю неделю в целом по Нижегородской области заболеваемость ОРВИ выросла сразу на 13,6%. Дети в возрасте от 7 до 14 лет стали болеть в полтора раза чаще.

ИА REGNUM напоминает, что по данным нижегородского минздрава, с начала пандемии в Нижегородской области зарегистрировано свыше 30 тысяч случаев заражения детей коронавирусом. В настоящее время от COVID-19 лечатся 1 927 несовершеннолетних нижегородцев, из них 48 госпитализированы.