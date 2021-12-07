Лейпциг, Германия, , 19:53 — REGNUM Экс-тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско является основным кандидатом на пост главного тренера «Ред Булл Лейпцига». Об этом 7 декабря сообщило издание Bild. После отставки Джесси Марша 5 декабря должность исполняющего обязанности главного тренера «быков» занимает Марко Курт.

Доменико Тедеско Анна Нэсси

После четырнадцати туров немецкой Бундеслиги «Ред Булл Лейпциг», одержав лишь пять побед и набрав восемнадцать очков, занимает одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата.

Доменико Тедеско покинул «Спартак» 16 мая 2021 года после того, как вывел московскую команду в Лигу чемпионов УЕФА 2021/22. На данный момент главным тренер «красно-белых» является португальский специалист Руй Витория.