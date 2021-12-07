Варшава, , 19:48 — REGNUM 9 декабря в Варшаве на «Стадионе имени маршала Юзефа Пилсудского» «Легия» в матче заключительного шестого тура Лиги Европы УЕФА 2021/22 примет московский «Спартак». Игру обслужит словенская бригада арбитров во главе с Матеем Югом. Ассистенты главного судьи — Матей Жунич и Роберт Вукан. Резервный судья — Драгослав Перич.

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После пяти туров «Спартак» с семью очками занимает вторую строчку в турнирной таблице группы C. «Легия», набрав шесть очков, расположилась двумя позициями ниже.

Прошлый матч «Спартака» с «Легией» завершился поражением московской команды со счетом 0:1. Единственный мяч на 90+1-й минуте встречи забил 22-летний нападающий сборной Косово Лирим Кастрати после передачи Эрнеста Мучи.