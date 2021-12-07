Вашингтон, , 19:44 — REGNUM Об отсутствии фотографий из Овального кабинета, откуда американский президент Джо Байден ведёт видеопереговоры с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает 7 декабря NewsLife.

Владимир Путин в ходе встречи с Джо Байденом Цитата из видео kremlin.ru

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Отмечается, что за полтора часа беседы Байдена с Путиным не появилось ни одного фото. То же можно сказать и о видео.

Добавим, что фотографии и видео выложила пресс-служба Кремля. На видео российский лидер поприветствовал американского коллегу. Байден в свою очередь выразил надежду на личную встречу в будущем.

Этими фотографиями «вынуждена» довольствоваться американская пресса. А также переводом с российских видеозаписей.

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