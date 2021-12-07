Бишкек, 7 декабря, 2021, 19:42 — ИА Регнум. Премьер-министр Акылбек Жапаров сегодня, 7 декабря, подписал постановление кабинета министров Киргизии об упрощении процедуры оформления документов, удостоверяющих право на земельный участок.

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Также документ предусматривает упрощение процедуры технического обследования недвижимого имущества.

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Правительство республики утверждает, что сделано это «для устранения пробелов в нормативных правовых актах республики».

ИА REGNUM напоминает, что только по официальным данным, в столице Киргизии насчитывается около 6 400 индивидуальных домов, незаконно построенных возле магистральных дорог, коммуникационных веток и возведенных вместо социальных объектов. Из них около 2 800 расположены в опасных зонах.

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